Сбербанк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,501 трлн рублей

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк за девять месяцев 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 18,2% - до 1 трлн 501,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль в сентябре выросла на 12,1% - до 168,5 млрд рублей.

Рентабельность капитала за январь-сентябрь 2026 года составила 23,0% (22,4% годом ранее), в сентябре - 23,4% (23,8% в сентябре 2025 года).

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за девять месяцев 2026 года выросли на 41,4% - до 580,7 млрд рублей, в сентябре - снизились на 40,6% - до 48,4 млрд рублей. Динамику этого показателя в сентябре банк объясняет укреплением рубля.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов за девять месяцев 2026 года составила 1,4% (годом ранее - 1,5%), в сентябре - 1,2% (годом ранее - 1,6%).

Чистые процентные доходы за девять месяцев 2026 года увеличились на 24,1% - до 2 трлн 768,5 млрд рублей, в сентябре - на 19,4% - до 327,3 млрд рублей.

Банк в январе-сентябре текущего года сократил чистые комиссионные доходы на 0,8% - до 534,6 млрд рублей, в сентябре - на 7,2% - до 58,7 млрд рублей. "В сентябре на динамику данного показателя г/г продолжает оказывать влияние изменение системы тарификации транзакционных сервисов", - отмечается в сообщении.

Операционные расходы за девять месяцев 2026 года выросли на 14,6% - до 915,2 млрд рублей, в сентябре - на 12,4% - до 108,4 млрд рублей. Отношение расходов к доходам за январь-сентябрь текущего года составило 26,0% (за девять месяцев 2025 года - 28,3%).

Базовый и основной капитал за сентябрь сократились на 0,2% и составили 6,2 трлн рублей и 6,4 трлн рублей соответственно. Общий капитал за месяц вырос на 1,6% - до 8,2 трлн рублей в основном за счет заработанной чистой прибыли.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала в сентябре снизились на 0,1 процентного пункта (п.п.) на фоне роста нематериальных активов - до 10,0% и 10,3% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала за месяц вырос на 0,1 п.п. - до 13,2%.