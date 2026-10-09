Apple просит поставщиков сократить выпуск компонентов для iPhone 18

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. попросила некоторых поставщиков сократить производство компонентов для недавно вышедших на рынок моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, поскольку рост цен на чипы памяти и повышение стоимости устройств ограничивают потребительский спрос, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По их словам, с начала сентября компания стала более осторожно подходить к прогнозам поставок. В результате заказы на комплектующие на октябрь были урезаны как минимум на 15% по сравнению с первоначальными планами.

В июне Apple повысила цены на iPad и MacBook, заявив, что больше не может ограждать покупателей от последствий сильного подорожания чипов памяти и накопителей, вызванного расширением инфраструктуры дата-центров для систем искусственного интеллекта (ИИ).

Технологические компании активно скупают производственные мощности для выпуска чипов и сами чипы памяти, чтобы обеспечить работу ЦОД для нужд ИИ. Это провоцирует дефицит и рост цен, которые, как ожидается, приведут к сокращению рынков персональных компьютеров и смартфонов в текущем году.

Стартовая цена на iPhone 18 Pro и Pro Max составляет $1199 и $1299 соответственно, что на $100 выше начальной стоимости моделей iPhone 17 Pro и Pro Max.