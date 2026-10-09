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В Сбере заявили, что необходимости в дорезервировании кредитов маркетплейсов нет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Обороты маркетплейсов постепенно восстанавливаются, необходимости в создании дополнительных резервов по их кредитам Сбербанк не видит, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"После того (летнего - ИФ) решения дополнительных действий мы не предпринимали. Компании приспособились, сейчас мы видим, что постепенно восстанавливаются их обороты. Исходя из нашего анализа их финансового состояния нет необходимости в данный момент в дорезервировании кредитов. Достаточно тех резервов, которые мы уже создали", - сказал Скворцов.

Он отметил, что также снижается количество заявок от селлеров маркетплейсов на реструктуризацию кредитов.

"Было много заявок на реструктуризацию, но их количество тоже уменьшается. На пике ситуация была в июле-августе. Мы и без призыва Центрального банка старались для наших клиентов найти наилучшие опции, чтобы помочь им выйти из тяжёлой ситуации. Необходимые меры все приняли. Я думаю, что дополнительных мер сейчас не требуется", - подчеркнул финдиректор Сбербанка.

Скворцов в начале сентября сообщил, что банк в июле и августе создал дополнительные резервы по долгу одной из электронных торговых площадок. "Причём речь сейчас идёт об одном из маркетплейсов (Wildberries - ИФ), который пострадал больше. По другим (например, Ozon - ИФ) мы пока действий не предпринимали, потому что влияние пока менее значительно", - сообщил он тогда. По его словам, дополнительные резервы на тот момент не были "в каком-то громадном объёме, но уже составляли довольно значимый процент от суммы долга".

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