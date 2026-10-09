Мировой рынок квантовых вычислений в 2027 году превысит $1 млрд

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Размер мирового рынка квантовых вычислений в 2026 году вырастет на 22,9%, до $869,9 млн, а в 2027 году достигнет $1,1 млрд, прогнозирует Gartner.

Главным драйвером рынка до конца следующего года будет государственный сектор. Его расходы на квантовые вычисления в 2027 году увеличатся до $245 млн с $219 млн в этом году. "Спрос будет стимулировать сильное желание стран выйти вперед в техническом плане", - пишут аналитики.

В 2028 году госсектор также нарастит расходы - до $280 млн, но уступит первенство отрасли банковских, финансовых и страховых услуг, которая потратит $289 млн и останется лидером до конца 2030 года. В том числе финсектор будет использовать квантовые вычисления для оптимизации портфелей, моделирования рисков и выявления мошенничества, отмечает Gartner.

При этом к 2030 году компания прогнозирует уход с рынка более половины квантовых стартапов на фоне "исчерпания жизнеспособной коммерческой выручки".

"Квантовые технологии продолжают демонстрировать ранние признаки практической пользы для бизнеса, и, несмотря на эту перспективу рыночной консолидации, ведущие инвестиционные директора в 2026 году делают стратегические, первичные инвестиции, - говорится в пресс-релизе. - Кроме того, многие организации видят в квантовых вычислениях трансформирующий потенциал и, чтобы не остаться позади, наращивают готовность и экспертизу".

"Инвестиционным директорам и IT-лидерам нужно рассматривать квантовый поход как многолетнее мероприятие с целью получения конкурентного преимущества в бизнесе перед ближайшими конкурентами", - отмечает вице-президент по аналитике и руководитель исследований отдела динамики развивающихся рынков Gartner Гаурав Гупта.

По его словам, на квантовом рынке еще есть проблемы, но прорывы случаются быстрее, чем предполагалось.