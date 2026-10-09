Поиск

Суд в РФ спросил заявителя о согласии финансировать процедуру банкротства Euroclear Bank

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы предлагает кредитору-заявителю Илье Петрову сообщить, согласен ли он осуществлять финансирование расходов по делу о банкротстве бельгийского Euroclear Bank.

Как отмечается в определении суда, опубликованном на его сайте, согласие дается в письменном виде с указанием суммы финансирования. "В случае наличия согласия предлагается перечислить на депозит суда денежные средства в размере, достаточном для проведения процедуры банкротства, доказательства перечисления представить суду в срок до следующего судебного заседания (не менее 220 000 руб.)", - говорится в документе.

Ранее суд отложил на 26 ноября рассмотрение заявления Петрова о банкротстве Euroclear Bank.

На заседании суда, которое состоялось 8 октября, присутствовали только представители иностранного банка.

По словам судьи, в материалы дела 7 октября поступило ходатайство Петрова о рассмотрении дела в его отсутствие. Ответчики не возражали против его удовлетворения.

На заседании они изложили ряд доводов в пользу прекращения производства по делу, в том числе отсутствие компетенции российского суда для рассмотрения дела. Они также подчеркнули отсутствие предоставления заявителем средств для финансирования процедуры банкротства.

Сумма неисполненных обязательств - чуть более 2,5 млн рублей.

Заявление поступило в суд 23 июля.

Это не первое заявление о банкротстве европейского депозитария.

26 августа 2024 года суд принял к производству заявление московского АО "Гео-Система" о признании Euroclear банкротом.

Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД) на заседании 21 января 2025 года, когда рассматривалось заявление этой компании, выступили против банкротства.

Представитель ЦБ в ходе заседания тогда заявил, что по критерию недостаточности средств у Euroclear нет признаков банкротства. Передача в конкурсную массу средств, которые находятся на спецсчетах, станет нарушением президентских указов, отметил он.

Представитель НРД выступил с ходатайством о прекращении производства по делу. "В принципе эти ценные бумаги и денежные средства не могут составлять конкурсную массу, потому что все владение ценными бумагами и денежными средствами осуществляется в пользу иных лиц, клиентов Euroclear", - указал он.

Представитель НРД также отметил, что требования заявителя подпадают под действие президентского указа N665 и относятся к пятой очереди выплат. "График установлен до середины 2026 года. Поэтому в принципе существует вероятность погашения этих требований, которые явились основанием для подачи заявления о банкротстве", - резюмировал он.

Сумма задолженности депозитария перед компанией "Гео-Система" в материалах не указывалась. В качестве третьих лиц к делу привлечены Банк России и НРД. Ранее, в марте 2024 года, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Гео-Системы" о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов. В мае 2024 года Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле того же года Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.

26 сентября 2024 года в суд поступило заявление АО "Земельный альянс" (Москва) о банкротстве депозитария.

После того, как заявление "Гео-Системы" 4 февраля 2025 года было оставлено без рассмотрения, суд назначил заседание по проверке обоснованности требования "Земельного альянса" о банкротстве депозитария.

В марте 2025 года суд прекратил производство по заявлению АО "Земельный альянс".

Сейчас в судах находится более 100 исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы из-за блокировки активов.

Верховный суд РФ в феврале 2024 года допустил возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юрлиц, которые "имеют тесную связь" с Россией - здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны и т.д. Процедура может охватывать как все активы должника вне зависимости от страны их местонахождения, так быть и локальной - распространяться на имущество в России.

РФ Euroclear Bank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" меняет расписание из-за ограничений полетов в Москве

Калужский завод Tenet приостановил производство после падения обломков БПЛА

Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

 Минцифры проверит обоснованность тарифов на услуги связи

Мировой рынок квантовых вычислений в 2027 году превысит $1 млрд

 Мировой рынок квантовых вычислений в 2027 году превысит $1 млрд

VK подал иск к совету ЕС об отмене введенных санкций

 VK подал иск к совету ЕС об отмене введенных санкций

Яковлевский ГОК "Северстали" работает с ограничениями после атаки

В Зерновой ассоциации России заявили о проработке экспорта зерна транзитом через КНР

 В Зерновой ассоциации России заявили о проработке экспорта зерна транзитом через КНР

Apple просит поставщиков сократить выпуск компонентов для iPhone 18

 Apple просит поставщиков сократить выпуск компонентов для iPhone 18

Часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала из-за атаки БПЛА

Сбербанк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,501 трлн рублей

 Сбербанк за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,501 трлн рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12194 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 113 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов