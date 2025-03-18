Московский арбитраж прекратил производство по второму заявлению о банкротстве Euroclear

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению АО "Земельный альянс" (Москва) о банкротстве европейского депозитария Euroclear, следует из картотеки суда.

Это не первое заявление о банкротстве Euroclear.

26 августа 2024 года суд принял к производству заявление московского АО "Гео-Система" о признании Euroclear банкротом.

Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД) на заседании 21 января 2025 года, когда рассматривалось заявление этой компании, выступили против банкротства.

Представитель ЦБ тогда на заседании заявил, что по критерию недостаточности средств у Euroclear нет признаков банкротства. Передача в конкурсную массу средств, которые находятся на спецсчетах, станет нарушением президентских указов, отметил он.

Представитель НРД выступил с ходатайством о прекращении производства по делу. "В принципе эти ценные бумаги и денежные средства не могут составлять конкурсную массу, потому что все владение ценными бумагами и денежными средствами осуществляется в пользу иных лиц, клиентов Euroclear", - указал он.

Представитель НРД также отметил, что требования заявителя подпадают под действие президентского указа №665 и относятся к пятой очереди выплат. "График установлен до середины 2026 года. Поэтому в принципе существует вероятность погашения этих требований, которые явились основанием для подачи заявления о банкротстве", - резюмировал он.

Сумма задолженности депозитария перед компанией "Гео-Система" в материалах не указывалась. В качестве третьих лиц к делу привлечены Банк России и НРД. Ранее, в марте 2024 года, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Гео-Системы" о взыскании с Euroclear $1,156 млн убытков в связи с блокировкой активов. В мае 2024 года Euroclear подал апелляционную жалобу на это решение, в июле того же года Девятый арбитражный апелляционный суд ее отклонил.

26 сентября 2024 года в суд поступило заявление "Земельного альянса" о банкротстве депозитария.

После того, как заявление "Гео-Системы" 4 февраля 2025 года было оставлено без рассмотрения, суд назначил заседание по проверке обоснованности требования "Земельного альянса" о банкротстве депозитария.

Сейчас в судах находится более 100 исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы из-за блокировки активов.

Президент Владимир Путин в январе 2024 года подписал указ, которым запретил обращать взыскание, накладывать арест и принимать иные обеспечительные меры в отношении активов на счетах типа "С" и "И". В апреле 2024 года был опубликован новый указ, выводящий из-под этого запрета принятые до 3 января судебные акты. К этому моменту российские суды удовлетворили четыре иска к Euroclear: банка "Санкт-Петербург", МТС-банка, Росбанка и УК "Лидер".

Верховный суд РФ в феврале 2024 года допустил возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юрлиц, которые "имеют тесную связь" с Россией - здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны и т.д. Процедура может охватывать как все активы должника вне зависимости от страны их местонахождения, так быть и локальной - распространяться на имущество в России.