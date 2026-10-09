В России в сентябре алкоголь подорожал на 0,1%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания (без алкогольных напитков)в сентябре по равнению с августом практически не изменились, сообщил Росстат. С начала года рост составил 2,2%, в годовом выражении - 4,6%.

Алкогольные напитки в сентябре подорожали на 0,1%, с начала года - на 7,7%, по сравнению с сентябрем 2025 года - на 9,9%.

Плодоовощная продукция в месячном выражении стала дешевле на 4,2%, с начала года - на 5,5%, но по сравнению с сентябрем 2025 года цены выросли на 4%.

Так, в сентябре цены на картофель снизились к предыдущему месяцу на 13,1%, капусту - на 12,7%, морковь - на 12%, лук и виноград - на 9,5%, свеклу - на 8,9%, яблоки - на 8,6%, лимоны - на 4,3%, сладкий перец - на 2,6%, огурцы - на 2,5%, свежие грибы - на 1,2%, чеснок - на 1,1%. Цены на помидоры выросли на 5%, апельсины - на 3,7%, бананы - на 2,3%.

Росстат также сообщил, что цены на сахар-песок в сентябре уменьшились на 1,8%, кофе в организациях быстрого обслуживания - на 0,9%, шампанское и печенье - на 0,5%.

В группе мясопродуктов мясо птицы подорожало на 1,4%, кулинарные изделия из птицы - на 1,1%, свинина - на 1%, мясные консервы - на 0,6%, говядина - на 0,5%.

Кроме того, цены на гречку поднялись на 3,3%, пшено - на 2,1%, соль - на 1,7%, овощные консервы для детского питания и мед - на 1,6%, подсолнечное масло - на 1,1%, майонез - на 10%, кефир, сметану, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, маргарин, пшеничную муку, ржаной и пшеничный хлеб, манную, овсяную и перловую крупы - от 0,5% до 0,9%.