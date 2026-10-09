Яйца в РФ в сентябре подорожали на 8,6%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ в сентябре по сравнению с августом выросли на 8,6%, сообщил Росстат в пятницу.

С начала года яйца подорожали на 7,97%, в годовом выражении - на 17,2%.

Как сообщалось, в августе по сравнению с июлем рост цен был существенно ниже - всего 0,2%. По сравнению с августом 2025 года рост составлял 12,6%.

По данным Росстата, производство яиц в августе в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) составило 4,2 млрд штук, что на 2,5% меньше, чем в августе 2025 года. По сравнению с июлем отмечен рост на 0,5%. За восемь месяцев было произведено 32,6 млрд яиц (рост на 0,6%).

В том числе сельхозорганизации в августе снизили производство на 2%, до 3,36 млрд штук. За восемь месяцев в годовом выражении производство выросло на 1,5%, до 27,07 млрд штук.