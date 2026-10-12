Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе снизился до 4,8 трлн руб.

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2026 года исполнен с дефицитом 4 трлн 834,0 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

В январе-июле 2026 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 5 трлн 307,6 млрд рублей. Таким образом, в августе бюджет исполнен с профицитом 473,6 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-августе составили 52 трлн 831,7 млрд рублей, расходы - 57 трлн 665,7 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-августе 2026 года, по данным Казначейства, составил 5 трлн 799,9 млрд рублей (в январе-июле он составлял 6 трлн 401,5 млрд рублей, следовательно, в августе был профицит 601,6 млрд рублей) при доходах в 25 трлн 952,4 млрд рублей и расходах 31 трлн 752,3 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-августе исполнены с профицитом 146,7 млрд рублей при доходах региональных бюджетов в 17 трлн 318,6 млрд рублей, расходах - 17 трлн 171,9 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые восемь месяцев текущего года исполнены с профицитом 679,1 млрд рублей. Доходы фондов составили 15 трлн 788,8 млрд рублей, расходы - 15 трлн 109,7 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 140,1 млрд рублей при доходах 2 трлн 804,4 млрд рублей и расходах 2 трлн 664,3 млрд рублей.