Поиск

Решетников отметил риски неэкономических факторов для прогноза развития

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Трехлетний макропрогноз социально-экономического развития является умеренно-консервативным, внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше ожидания, но сохраняются риски неэкономических факторов (в том числе атаки на инфраструктуру), которые могут приводить к временным отклонениям от прогноза, заявил в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"В целом прогноз остается умеренно-консервативным. Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем сохраняются риски воздействия неэкономических факторов, в том числе атак на объекты инфраструктуры и промышленности. Они могут приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста", - сказал министр.

Он напомнил, что Минэкономразвития закладывает в прогноз ускорение роста экономики с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м.

"Внешние предпосылки остаются консервативными. Цена нефти Brent на 2027 год заложена на уровне $73 за баррель со снижением до $66 к 2029 году. При подготовке прогноза учитывали высокую волатильность фьючерсных котировок и их зависимость от текущей геополитической ситуации", - отметил он.

"По сравнению с весенним прогнозом цены на Urals повысили на $1-3 за баррель. При этом учитываем более широкий дисконт к Brent. В 2027 году ожидаем $53 за баррель, к 2029 году - $51. Это ненамного выше цены отсечения в $50, которую предлагается установить с 2027 года", - заявил министр.

"Потребительский спрос остается источником роста экономики. В 2027 году ожидаем его увеличения на 2,7%, к 2029 году на 3,1%. Потребительскую активность поддерживает рост доходов населения. Его источники - трудовые и предпринимательские доходы, постепенное снижение нормы сбережения, выполнение всех социальных обязательств", - отметил Решетников.

"Восстановление инвестиций ожидаем с 2027 года, но рост пока будет небольшим - 0,2%. В 2028-2029 годах ожидаем его ускорения до 2,5% и 3% соответственно. Восстановление зависит не только от стоимости кредита, но и от финансового состояния компаний, спроса на их продукцию и окупаемости проектов. Изменение условий финансирования будет отражаться на инвестициях постепенно. Поэтому важно одновременно расширять возможности финансирования и повышать отдачу вложений", - заявил он.

Brent Urals Максим Решетников Минэкономразвития Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

 В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

В Банке России назвали важное условие для снижения ставки в 2027 году

 В Банке России назвали важное условие для снижения ставки в 2027 году

Падение перевозок группы "Аэрофлот" в сентябре ускорилось до 4,2%

Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

 Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

Основная сессия на рынке акций открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,2%

Глава МВФ считает, что инвестиции в ИИ поддерживают рост мирового ВВП на уровне 3%

 Глава МВФ считает, что инвестиции в ИИ поддерживают рост мирового ВВП на уровне 3%

Рынок акций РФ открылся взлетом индексов МосБиржи и РТС на 3,3%

В "Яндекс Пэй" затруднились назвать сроки восстановления сервисов

Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

 Потанин в контексте дискуссии о сверхдоходах призвал не брать налоги авансом

ВМС США перехватили 133 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана

 ВМС США перехватили 133 торговых судна с момента возобновления блокады Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12252 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3880 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов