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ИКАР снизил прогноз сбора зерна в РФ в 2026 году на 1 млн т до 137 млн т

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил на 1 млн тонн, до 137 млн тонн, прогноз сбора зерна в РФ в 2026 году.

"Оценку общего сбора урожая опускаем со 138 млн до 137 млн тонн, экспортного потенциала - с 55 млн до 52,8 млн тонн", - сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

В том числе прогноз сбора пшеницы снижен с 88,5 млн тонн до 88 млн тонн, ее экспортного потенциала - с 43,5 млн до 42 млн тонн.

Оценка сбора кукурузы уменьшена с 16,5 млн до 16,2 млн тонн. "Вероятна двухфазная уборка - когда часть урожая будет убираться весной", - отметил Рылько.

Экспортный потенциал кукурузы в ИКАР снизили с 4 млн до 3,8 млн тонн.

"При этом в рамках так называемого стресс-сценария реальный экспорт зерна может оказаться гораздо ниже - порядка 35 млн тонн", - заявил глава ИКАР.

ИКАР
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