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ЦБ РФ внес Сбер в реестр криптообменников

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о внесении Сбербанка в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Ранее в октябре Сбер был включен в реестр цифровых депозитариев, которые будут вести учет криптовалют и цифровых прав. "Статус позволит банку оказывать услуги по организации оборота цифровой валюты в интерфейсах, которыми клиенты уже пользуются", - отмечали в кредитной организации. Запуск первых продуктов запланирован на 1 декабря.

ЭкономикаЦБ РФ выдал Сберу, ВТБ и другим игрокам лицензии для допуска к крипторынкуЧитать подробнее

Кроме Сбера, реестр криптообменников на данный момент насчитывает восемь организаций, в том числе ВТБ и "Т-Инвест лаб" (входит в группу "Т-Технологии" вместе с Т-Банком).

В реестре цифровых депозитариев состоит пять игроков, включая ВТБ и "Атомайз" (входит в "Т-Технологии").

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также появились новые участники - криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Подать документы в ЦБ для получения соответствующих лицензий банки и другие организации могли с 5 октября. Для некоторых уже действующих игроков возможен упрощенный допуск на крипторынок, что позволяет им получать лицензии в уведомительном порядке за один день.

Сбербанк ЦБ РФ
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