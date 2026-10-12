Новак заявил, что доппоставки ДТ из РФ позволят частично сбалансировать мировые рынки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные поставки дизтоплива из РФ на мировые рынки позволят частично сбалансировать спрос и предложение, уже видим этот процесс, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью ИС "Вести".

Новак отметил, что мировые цены на ДТ значительно выросли относительно начала года - "примерно на 80%-100%, то есть почти в два раза".

"И, конечно, эти дополнительные поставки из России на мировые рынки позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение. И мы это уже видим - на мировых рынках цены на дизельное топливо скорректировались в сторону снижения, примерно на 5-6%", - добавил он.

"Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Потому что в целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года можем выйти на объемы 3-3,5 млн тонн в месяц поставок ДТ на мировые рынки, как это было и до кризисных времен", - заключил Новак.