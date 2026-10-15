Казахстан планирует увеличить поставки нефти по БТД

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился планами по увеличению поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), сообщила его пресс-служба после его вступления на саммите СВМДА в Баку.

"Президент Казахстана поделился планами совместного с Азербайджаном увеличения объемов поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан", - говорится в сообщении.

"Очевидно, что Каспийское море приобретает жизненно важное значение для обеспечения энергетической безопасности как нашего региона, так и всего мира. Казахстан твердо убежден, что Каспий должен оставаться пространством мира и сотрудничества на благо всех государств региона и других стран", - отметил Токаев.