Поиск

Казахстан планирует увеличить поставки нефти по БТД

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился планами по увеличению поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), сообщила его пресс-служба после его вступления на саммите СВМДА в Баку.

"Президент Казахстана поделился планами совместного с Азербайджаном увеличения объемов поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан", - говорится в сообщении.

"Очевидно, что Каспийское море приобретает жизненно важное значение для обеспечения энергетической безопасности как нашего региона, так и всего мира. Казахстан твердо убежден, что Каспий должен оставаться пространством мира и сотрудничества на благо всех государств региона и других стран", - отметил Токаев.

Азербайджан Казахстан Касым-Жомарт Токаев БТД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

 Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

Губернатор Кузбасса предложил размещать ЦОДы в отработанных угольных карьерах

Кабмин обсуждает ограничения экспорта СУГ из РФ с учетом ситуации на рынке

Компаниям за недостоверную информацию грозит запрет доступа к госзакупкам

Мантуров, Силуанов и Цивилев вошли в набсовет А7

Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам года может составить 324 млрд руб.

 Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам года может составить 324 млрд руб.

Уолл-стрит в среду снизилась из-за ускорения инфляции в США

 Уолл-стрит в среду снизилась из-за ускорения инфляции в США

"Росатом" оформил 100% владение УК "Дело" после выкупа доли Шишкарева

ЦБ отметил недавний рост спроса в классическом ритейле на фоне проблем маркетплейсов

Банк России убрал из комментария по инфляции июльский прогноз на год
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12323 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов