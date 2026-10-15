В АТОР оценили траты туристов из КНР в России в среднем в 150 тысяч рублей на человека

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Китайский турист 2026 году тратит на поездку в Россию в среднем 150 тыс. рублей, включая расходы на транспорт, проживание, питание, развлечения и покупки, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В конце 2025 года был введен безвизовый режим для китайских граждан, а до тех пор существовал режим по обмену безвизовыми туристическими группами между Китаем и Россией. И сейчас совокупный поток, безусловно, растет. Динамика весьма неплохая при том, что она была разнонаправленная в 2024-2025 годах. В 2026 году динамика уже впечатляющая, мы думаем, что показатели 2025 к концу года будут побиты", - сказала она.

Она напомнила, что рекордным для турпотока из Китая стал 2019 год, когда он достиг 2,25 млн человек. Пока этих показателей достичь не удалось. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2025 году общее число поездок составило 1,76 млн человек.

"Самый сложный вопрос оказался, сколько и на что тратят китайские туристы. Выяснилось, что единой шкалы оценки не существует ни в регионах, ни у представителей бизнеса. Поэтому выведена цифра 150 тысяч, что называется медианная, когда мы взяли расходы, включая транспорт, размещение, покупки и так далее, и вывели среднюю сумму, которая говорит о том, во сколько обходится китайскому туристу приезд и пребывание в России", - сказала она.

Ломидзе добавила, что в разных регионах России траты туристов разные. Так, поездка в Петербург обойдется им в среднем в 117 тысяч рублей, в Мурманскую область - 45-50 тысяч, но к этому надо добавить расходы на дорогу из Петербурга, через который обычно летят туристы. Посещение Байкала стоит около 80 тысяч рублей.

Среди трат туристов в России, помимо расходов на размещение и питание, - посещения музеев, художественных галерей, цирковых представлений. Расходы на них заметно выросли за последний год. Выросли также расходы на пригородный транспорт, общепит и экскурсии.

При этом средний чек в отеле составляет почти 3,6 тысячи рублей, на экскурсию - 2,5 тысяч, в общепите - 1,6 тысячи.