Китайские туристы в России чаще всего посещают Москву, Приморье и Петербург

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В 2025 году китайские туристы в России чаще всего посещали Москву, Приморский край и Санкт-Петербург, популярны также Иркутская и Мурманская области, сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Москва - на первом месте. На втором, как ни удивительно, не Санкт-Петербург, а Приморский край, потому что это приграничный регион, и, соответственно, Санкт-Петербург на третьем месте. Иркутская область, где самый большой магнит - это Байкал, соответственно, на четвертом месте, и Мурманская область завершает топ-5", - сказала она на пресс-конференции, посвященной предпочтениям китайских туристов, посещающих Россию.

По словам Ломидзе, все остальные регионы сильно отстают от лидеров.

"То есть, когда мы говорим про условно Татарстан, Хабаровский край приграничный, Амурскую область, Свердловскую или Карелию, которая примыкает к Санкт-Петербургу и, казалось бы, должна получить тоже свой кусок от большого пирога. Они, тем не менее, отстают от Мурманской области просто на порядки, отрыв очень большой", - пояснила эксперт.

Она добавила, что число размещавшихся в отелях РФ китайских туристов выросло за последний год на 17%, они лидируют среди иностранных граждан по этому показателю. Для размещения китайские туристы чаще всего выбирают отели 3-4*. А после отмены виз в декабре 2025 года выросла популярность проживания в апартаментах. В Петербурге до 60% номеров в некоторых апарт-отелях занимают туристы из КНР.