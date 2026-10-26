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Яковлевский ГОК "Северстали" возобновил работу после атаки беспилотников

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Яковлевский ГОК (Белгородская область) "Северстали" возобновил работу после атаки беспилотников 26 октября.

"Электроснабжение восстановлено. Комбинат возобновил работу в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Северстали".

Как сообщалось, в результате атаки была выведена из строя электроподстанция, питающая предприятие. Пострадавших нет, шахтеры были доставлены на поверхность.

Яковлевский рудник с разведанными запасами 9,6 млрд тонн железной руды расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии.

Северсталь
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