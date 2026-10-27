Представители Туркменистана и IOGP Europe обсудили перспективы поставки туркменского газа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Перспективы поставки туркменского природного газа на европейский рынок и развитие энергетики в Каспийском регионе обсудили посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов с управляющим директором европейского подразделения Международной ассоциации производителей нефти и газа Европы (IOGP Europe) Франсуа-Режисом Мутоном де Лостало.

Как сообщает сайт туркменского посольства в Бельгии, во встрече также принял участие представитель организации по вопросам европейской энергетической политики Энеа Белардинелли.

Особое внимание на переговорах было уделено перспективам транспортировки туркменского природного газа на европейский рынок, в том числе развитию энергетической инфраструктуры в Каспийском регионе. Представители IOGP Europe подчеркнули важность диверсификации поставок энергоресурсов для обеспечения энергетической безопасности Европы, а также сохраняющуюся значимость природного газа в условиях энергетического перехода.

Стороны обсудили возможности налаживания прямого взаимодействия между IOGP Europe и Государственным концерном "Туркменгаз", а также развитию контактов с ведущими международными энергетическими компаниями, представленными в ассоциации.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности Европейского Союза, диверсификации источников энергоснабжения, роли природного газа в энергетическом переходе и перспективам расширения сотрудничества между Туркменистаном и европейским энергетическим сообществом.

Пальванов отметил значительный энергетический потенциал Туркменистана, его последовательную политику диверсификации экспортных маршрутов и заинтересованность в развитии долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества с европейскими партнёрами.

В ходе встречи была рассмотрена возможность организации совместных экспертных консультаций и расширения диалога по вопросам энергетической взаимосвязанности между Центральной Азией и Европой.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении контактов и изучении практических направлений сотрудничества, направленных на укрепление энергетической безопасности, развитие профессионального обмена и расширение партнерства между Туркменистаном и европейским энергетическим сообществом, отмечается в сообщении.

IOGP Europe - базирующаяся в Брюсселе отраслевая ассоциация, представляющая интересы ведущих международных нефтегазовых компаний, включая Shell, BP, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron и Equinor. Организация активно взаимодействует с институтами Евросоюза по вопросам энергетической безопасности, климатической политики и регулирования энергетического сектора, содействуя продвижению интересов нефтегазовой отрасли и участвуя в обсуждении ключевых направлений энергетической политики ЕС, сообщает сайт посольства Туркменистана.