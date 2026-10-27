Россия нарастила несырьевой неэнергетический экспорт в январе-августа на 7,3%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия в январе-августе 2026 года нарастила объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) на 7,3% относительно аналогичного периода прошлого года - до $109,5 млрд, из которых $80 млрд пришлось на промышленную продукцию, сообщил на пленарном заседании конгресса "Русский инженер" глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Мы делаем акцент на продвижении технологичной продукции, с более высокой добавленной стоимостью. Здесь существенная доля в ННЭ приходится на экспорт продукции машиностроения. Например, "ТМХ" и "Синара" поставляют подвижной состав в другие страны. При этом, несмотря на санкционные ограничения, на внешних рынках по-прежнему востребованы металлы, особенно цветные. И наша страна является одним из основных поставщиков минеральных удобрений, тем самым вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - сказал он.

Алиханов напомнил, что сейчас более 80% экспортных объемов приходится на дружественные страны, выросли поставки в Китай, Белоруссию, Индию и Египет.

В качестве инфраструктуры международного продвижения Минпромторг рассматривает присутствующие за рубежом маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс". "Они выступают не просто в роли виртуальных цифровых витрин, а обеспечивают "бесшовный" экспорт российских товаров, объединяя логистику, склады, платежи, маркетинг и сервис. Площадки уже представлены в 14 иностранных государствах, в числе которых не только страны ЕАЭС, СНГ, но и КНР, Эфиопия, Монголия, ОАЭ, Турция", - перечислил он.

Как сообщалось ранее, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в 2026 году предполагается достичь уровня ННЭ из России в $155,25 млрд (снижение на 5% относительно 2025 года, когда ННЭ равнялся $163,7 млрд), из них товары отраслей промышленности должны составить $116,95 млрд.