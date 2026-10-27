Путин предупредил о рисках долгого дисбаланса ценовой конъюнктуры на мировом рынке газа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ценовая конъюнктура на мировом газовом рынке в перспективе может стремительно измениться, однако на сегодняшний день на нем видны признаки долгосрочного дисбаланса, считает президент России Владимир Путин.

Открывая 28-ю министерскую встречу Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), он отметил, что текущие цены на газ - следствие дефицита предложения, вызванного нарушением поставок с Ближнего Востока и снижением еще ранее трубопроводного экспорта из России.

"Цены резко выросли, но мы с вами понимаем, что они могут также резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень", - сказал Путин.

Он отметил, что компании ввиду неопределенности вынуждены переносить инвестиционные планы на более поздний срок или отменять их: "Все это, конечно, усиливает риски долгосрочной разбалансированности рынка".

При этом Путин подчеркнул, что мировой спрос на природный газ продолжает расти. Его обеспечение требует вложений в разведку месторождений, их освоение, модернизацию перерабатывающих мощностей, транспорт.

"Очевидно, что речь идет о масштабных, длительных инвестициях. И здесь нельзя ориентироваться только на текущую высокую ценовую конъюнктуру. Такие вложения прежде всего должны основываться на долгосрочных контрактах, когда покупатель газа вдолгую планирует энергоснабжение экономики и социальной сферы, развитие территории и так далее, а поставщик газа уверен в сбыте и может инвестировать в новые проекты с гарантированной отдачей", - отметил Путин.