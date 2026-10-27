Кабмин РФ утвердил коды ТН ВЭД в развитие указа об ограничении информации в ТЭК

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в развитие указа об ограничении информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Распоряжение правительства РФ от 26.10.2026 № 3078-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошли позиция "нефть и нефтепродукты". Её код TH ВЭД ЕАЭС - 2709 00, 2710; ОКПД 2 - 06.1, 19.2.

Как сообщалось, 28 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ № 686 о перечне информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), доступ к которой ограничен, а также о порядке ее использования.

Ограничения касаются данных об экспорте товаров конкурентным юридическим лицом: количество вывозимых товаров, период поставки, цена, продавцы и покупатели, экспедиторы, страховщики; порядок взаиморасчетов; средства перевозки, маршруты. Под ограничение попала биржевая информация о планируемых объемах реализации и фактических продажах на бирже бензина и дизельного топлива, а также данные о переработке и производстве НПЗ.

Не допускается распространение, в том числе в СМИ информации из перечня, за исключением самостоятельно раскрываемой юридическим лицом информации. Также исключением могут быть случаи предоставления информации федеральными органами исполнительной власти, государственными органами субъектов РФ.

Правительству было поручено определить перечень кодов ТН ВЭД и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, в отношении которых применяются положения указа; утвердить типовой регламент автоматизированной обработки информации, полученной из государственных информационных систем федеральных органов исполнительной власти.