Поиск

Кабмин РФ утвердил коды ТН ВЭД в развитие указа об ограничении информации в ТЭК

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в развитие указа об ограничении информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Распоряжение правительства РФ от 26.10.2026 № 3078-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошли позиция "нефть и нефтепродукты". Её код TH ВЭД ЕАЭС - 2709 00, 2710; ОКПД 2 - 06.1, 19.2.

Как сообщалось, 28 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ № 686 о перечне информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), доступ к которой ограничен, а также о порядке ее использования.

Ограничения касаются данных об экспорте товаров конкурентным юридическим лицом: количество вывозимых товаров, период поставки, цена, продавцы и покупатели, экспедиторы, страховщики; порядок взаиморасчетов; средства перевозки, маршруты. Под ограничение попала биржевая информация о планируемых объемах реализации и фактических продажах на бирже бензина и дизельного топлива, а также данные о переработке и производстве НПЗ.

Не допускается распространение, в том числе в СМИ информации из перечня, за исключением самостоятельно раскрываемой юридическим лицом информации. Также исключением могут быть случаи предоставления информации федеральными органами исполнительной власти, государственными органами субъектов РФ.

Правительству было поручено определить перечень кодов ТН ВЭД и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, в отношении которых применяются положения указа; утвердить типовой регламент автоматизированной обработки информации, полученной из государственных информационных систем федеральных органов исполнительной власти.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ превысил 2510п по индексу МосБиржи на ожиданиях переговоров

Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

 Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

Путин предупредил о последствиях попыток исключить РФ из числа участников мирового рынка газа

 Путин предупредил о последствиях попыток исключить РФ из числа участников мирового рынка газа

Отправка четвертого танкера с дизтопливом РФ в США запланирована на 28 октября

 Отправка четвертого танкера с дизтопливом РФ в США запланирована на 28 октября

Росрыболовство предупредило рыбаков о проблемах с ремонтом судов в ближайшие годы

Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.

 Сбербанк открыл сбор заявок на финальный выпуск облигаций в рамках секьюритизации потребкредитов в 2026 г.

Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

 Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

Россия предложила ближневосточным партнерам помощь в восстановлении пострадавших НПЗ

Транзит по Севморпути в 2026 году обновит рекорд

"Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года

 "Росатом" рассчитывает, что Севморпуть станет круглогодичным в начале 2027 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12601 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3984 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов