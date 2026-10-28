Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится тогда, когда он сам этого захочет

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится тогда, когда он сам этого пожелает.

"Меня ранее спрашивали: "Когда война с Ираном закончится?" Я отвечал: "Тогда, когда я захочу, чтобы она закончилась", - сказал Трамп на митинге в Техасе.

Днем ранее президент США заявил, что Иран несет ответственность за начало конфликта между двумя странами.

"Мы не начинали войну с Ираном. Иран начал войну с нами", - заявил Трамп в понедельник на предвыборном митинге в штате Миссисипи.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, который начался 28 февраля. Документ предусматривает, в частности, снятие морской блокады США с Ирана в обмен на открытие Тегераном жизненно важного Ормузского пролива. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума.

Американские СМИ в последние недели не исключали возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.