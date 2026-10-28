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Президент России приветствовал стремление De Beers к сотрудничеству

По его данным, этой компании создают проблемы на Западе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - De Beers, несмотря на конкуренцию с российской "АЛРОСА", все более настроена на сотрудничество с Россией, заявил президент Владимир Путин на выставке в рамках саммита "Россия - Африка".

Россия приветствует это сотрудничество, отметил он.

"АЛРОСА и De Beers - примерно одинаковые, две компании, ведущие в мире по добыче алмазов. De Beers как бы конкурент, основной, с одной стороны, а с другой стороны - все больше и больше хочет с нами сотрудничать, поскольку им проблемы там в западном мире создают, они стараются наладить отношения с Россией, с нашей компанией. Мы за, мы только приветствуем это сотрудничество", - сказал он.

Путин также отметил, что введенные западными странами санкции (в отношении российских алмазов и их производителей - ИФ) мешают сотрудничеству с Индией, крупнейшим производителем бриллиантов в мире, и наносят Индии существенный ущерб с точки зрения обработки алмазов. "Но всё-таки мы находим пути взаимодействия", - сказал президент.

АЛРОСА Африка Владимир Путин De Beers Индия
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