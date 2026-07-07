De Beers в июле снизила цены на алмазы почти по всему ассортименту

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - De Beers провела одно из самых серьезных снижений официальных цен на алмазы за всю историю, что потенциально может означать конец многолетней кампании по поддержанию цен значительно выше рыночных, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Представитель компании отказался от комментариев.

Снижение цен, по данным источников Bloomberg, произошло в июле, на первой торговой сессии компании после резкого сокращения числа избранных покупателей (сайтхолдеров), на что компания пошла в этом году в рамках стратегии по максимизации продаж наиболее крупным клиентам.

Коррекция коснулась почти всех категорий продаваемых алмазов. Точный масштаб снижения цен пока неясен, так как в этом году De Beers ввела политику выставления счетов одной строкой, без указания цены на каждый бокс, что затрудняет определение цен, а также изменила ассортимент некоторых боксов.

Тем не менее, покупатели заявили, что цены теперь гораздо ближе к ценам на вторичном рынке, где торговцы, огранщики и полировщики перепродают боксы De Beers. Цены De Beers ранее были на 5-50% выше, в зависимости от категории камней, сообщили источники агентства.

Как правило, De Beers старается избегать снижения цен, поскольку ее огромное влияние на рынок означает, что такой шаг может негативно повлиять на общее настроение. Вместо этого входящая в состав Anglo American компания продавала камни со скидкой на тайных распродажах, поддерживая при этом официальные цены в некоторых категориях значительно выше рыночных.

Усилия De Beers по поддержанию цен были подорваны наплывом товаров от таких производителей, как Ангола, которая продала рекордное количество камней по текущим рыночным ценам, уточняет Bloomberg. Американские пошлины и конфликт на Ближнем Востоке еще больше усугубили ситуацию.

В феврале De Beers подняла цены на крупные алмазы в ходе регулярного сайта, сообщало отраслевое агентство Rapaport. Этот шаг отражал острую нехватку алмазов 5 карат и более: огранщики борются за поставки на фоне сокращения предложения производителями. Другой крупный алмазодобытчик, российская "АЛРОСА", весной заявляла о признаках разворота нисходящего тренда и устойчивом спросе на крупные камни. "АЛРОСА" в марте также сообщала о том, что подняла цены на крупные алмазы (2-10 карат) на 6-9%, что отражает дефицит редких и крупных экземпляров.

Контролирующая 85% акций De Beers Anglo American находится в продвинутой фазе продажи алмазодобытчика на фоне затянувшегося кризиса на алмазном рынке.