"АЛРОСА" изучила вопрос о консервации ряда россыпных месторождений в 2026 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "АЛРОСА", запланировав сокращение добычи в 2026 году на 15%, изучила вопрос о консервации ряда россыпных месторождений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Они провели анализ (на предмет консервации ряда мощностей) экономической эффективности, и мы их в этом поддержали. Понятно, что закрыть шахту довольно сложно, но закрыть россыпные месторождения не сложно", - сказал он.

Как только рынок снова стабилизируется и цены пойдут вверх, месторождения будут открываться, отметил Моисеев.

Минфин продолжает изучать ситуацию по возможным закупкам алмазов в Госфонд в этом году, добавил замминистра. Пока закупки не проводились, Минфин продолжает наблюдать за ситуацией.

По мнению замминистра, "АЛРОСА" находится если не в самом лучшем положении в алмазодобывающей отрасли, то "во втором лучшем".

"По доступной нам информации, у De Beers ситуация значительно хуже, у них глубоко отрицательная EBITDA. "АЛРОСА" пока до этого, слава богу, не дожила. Компания в хорошие времена избавилась от большого долга, накопила денежную подушку, которая позволяет себя чувствовать в целом безопасно", - сказал Моисеев.

Рынок алмазов находится в тяжелом кризисе, который длится уже полтора года, признал он, но сейчас рынок демонстрирует признаки стабилизации, если судить по итогам продаж африканских продавцов в конце апреля. "Мы видим признаки стабилизации рынка. Надеемся, что за этим последует рост", - сказал Моисеев.

В целом лет через 5 возможен серьезный дефицит алмазов, так как многие месторождения в Африке и России заканчивают свой срок жизни, считает он.

"Это как раз та ситуация, в которой побеждает сильнейший. Уверен, что "АЛРОСА" выживет, а некоторые другие - наверное нет", - добавил Моисеев.

Иные способы поддержки, помимо предусмотренных бюджетом продаж в Гохран, не обсуждаются.

Он сообщил, что экспортная пошлина на алмазы может быть введена в этом году, но по "щадящей схеме": "(облагаться будут) не все камни, а только те, которые экономически эффективно гранить в России". "Мы с "АЛРОСА" активно работаем, естественно, они этого не очень хотят", - признал Моисеев.

Логика введения пошлин - в поддержке отечественной огранки. "После отмены пошлины на алмазы в связи с вступлением России в ВТО мы фактически утратили нашу отрасль. Если мы еще немножко подождем, утратим компетенции, которые пока еще есть", - пояснил замминистра.

АЛРОСА De Beers Алексей Моисеев ВТО Гохран Минфин Африка
