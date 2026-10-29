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Carlsberg в III квартале увеличил выручку хуже прогноза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg увеличил выручку в третьем квартале 2026 года на 4,9% в годовом выражении, сказано в его отчетности.

Квартальная выручка составила 25,28 млрд датских крон ($3,78 млрд) против 24,11 млрд крон годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой Carlsberg, предполагал, что этот показатель повысится до 25,14 млрд крон.

Органический рост выручки составил 3%, продаж продукции в натуральном выражении - 0,3% (до 40,8 млн гектолитров при консенсусе в 41 млн гектолитров).

Органический рост продаж прохладительных напитков составил 9%, безалкогольного пива - 11%. Премиальное пиво показало спад на 3%. Продажи пива Tuborg практически не изменились, Carlsberg - выросли на 3%, 1664 Blanc - снизились на 5%. Реализация напитков Pepsi органически увеличилась на 18%.

Компания по-прежнему прогнозирует рост операционной прибыли на 4-6% в 2026 году.

Carlsberg Дания Tuborg
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