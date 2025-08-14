Поиск

Carlsberg в I полугодии увеличил выручку на 18%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg в первом полугодии 2025 года увеличил выручку на 18,2% в годовом исчислении - до 45,855 млрд крон ($7,12 млрд), сообщается в его отчетности.

Доходы в расчете на гектолитр поднялись на 1%, в том числе в Западной Европе - на 1%, в Азии - также на 1%, в странах Центральной и Восточной Европы - на 3%.

Объем поставок пива снизился на 1,3%, тогда как продажи других напитков взлетели почти вдвое (на 92%).

Реализация пива Tuborg в объемном выражении выросла на 2%, Carlsberg - на 5%, Brooklyn - на 2%, 1664 Blanc - практически не изменилась.

EBITDA компании в январе-июне выросла на 15,9% и составила 9,7 млрд крон. Скорректированная чистая прибыль поднялась на 3,9% и достигла 4,023 млрд крон.

Операционная прибыль повысилась на 15,1% - до 7,233 млрд евро.

Carlsberg пересмотрел прогноз органического роста операционной прибыли в 2025 году до 3-5% с ожидавшихся ранее 1-5%.

