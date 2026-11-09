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Нефть Brent подешевела до $96,1 за баррель

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось днем в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа по Ирану.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:13 по московскому времени дешевеют на $2,19 (2,23%), до $96,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $1,87 (2,06%), до $88,96 за баррель.

За прошлую неделю Brent рухнула на 16%, рекордными темпами с 2020 года. В денежном выражении падение стало максимальным как минимум с 1988 года. Котировки WTI за неделю снизились на 13%. Давление на рынок оказала победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США - трейдеры и аналитики полагают, что теперь вероятность возобновления военных действий против Ирана снизилась.

Соединенным Штатам, скорее всего, не придется возобновлять удары по Ирану, так как Тегеран находится в непростом положении и хочет заключить соглашение, заявил Трамп в интервью CNN.

При этом Трамп подчеркнул, что США готовы к возобновлению ударов, если все же появится такая необходимость. В частности, он отметил, что американские военные уже составили план возможных ударов по объектам иранской инфраструктуры.

"Нефть продолжает дешеветь на фоне надежд на заключение мирной сделки между США и Ираном, а не на реальных признаках прогресса", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

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