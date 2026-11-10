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Минфин РФ 11 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26250 и 26235

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 11 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26250 и ОФЗ-ПД серии 26235 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 23 декабря 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 59,84 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26235 с погашением 12 марта 2031 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 161 день, дата выплаты 13-го купонного дохода - 17 марта 2027 года. Ставка купонного дохода определена в размере 5,9% годовых (1-й купон - 26,02 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 29,42 рубля на облигацию).


Минфин РФ ОФЗ
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