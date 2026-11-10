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Российские банки в сентябре увеличили запасы драгметаллов на 1 т

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало октября 2026 года оценивались в 861 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 76,5 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за сентябрь запасы драгметаллов в банках выросли в пересчете на золото на 1 тонну (на 1%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

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