Российские банки в сентябре увеличили запасы драгметаллов на 1 т

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало октября 2026 года оценивались в 861 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 76,5 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за сентябрь запасы драгметаллов в банках выросли в пересчете на золото на 1 тонну (на 1%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.