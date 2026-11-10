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Акции "Самолета" упали на сообщениях о переносе выкупа облигаций серии БО-П05

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Акции девелопера "Самолет" заметно упали в ходе торгов на Московской бирже во вторник на сообщениях компании о переносе выкупа облигаций серии БО-П05 на 11 ноября.

На пике падения стоимость бумаг опускалась до 287 рублей за штуку (-12,4% к закрытию вечерней сессии предыдущего дня), после чего котировки отскочили до 296 рублей за штуку.

Резкий обвал ценных бумаг ПАО "Самолет" участники рынка связывают с сообщением компании о том, что она не смогла 9 ноября выкупить облигации серии БО-П05 по требованию их владельцев в соответствии с условиями программы биржевых облигаций по техническим причинам и перенесла их приобретение на 11 ноября.

Самолет
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