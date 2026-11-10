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"Физики" в октябре перешли к нетто-продажам российских акций

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в октябре стали основными нетто-продавцами акций на российском рынке, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

За месяц объем их продаж составил 9,2 млрд рублей после совокупных покупок с января по сентябрь на 196 млрд рублей.

Крупнейшие нетто-покупки в октябре совершили некредитные финансовые организации за счет собственных средств - на 12 млрд рублей. Также покупали акции банки, не относящиеся к СЗКО, - на 9,6 млрд рублей.

Российский рынок акций весь месяц активно рос на фоне увеличения цен на нефть и в ожидании позитивных для России геополитических новостей, отмечается в обзоре. По итогам октября индекс МосБиржи увеличился на 10,7%, до 2509 пунктов.

Среднедневной объем торгов в будние дни увеличился до 93,8 млрд рублей с 89,4 млрд рублей в сентябре. Объем торгов в выходные вырос более чем вдвое - до 18,8 млрд рублей в день (в предыдущем месяце - 8,4 млрд рублей).

Общий объем продаж ценных бумаг, приобретенных на основании разрешений в соответствии с указами президента РФ, за последние три месяца составил около 1,8 млрд рублей. "По оценкам Банка России, указанный объем не оказал значимого влияния на ценообразование финансовых инструментов на российском фондовом рынке: его доля в общем объеме торгов акциями на вторичном рынке не превысила 0,03%", - говорится в обзоре.

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