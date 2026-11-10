Нефинансовые компании в октябре незначительно сократили продажу валюты

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Нефинансовые компании в октябре, несмотря на продолжающийся рост цен на нефть, незначительно сократили продажу валюты - до $23,4 млрд с $23,7 млрд в сентябре (средний показатель за предыдущие 12 месяцев - $20,5 млрд), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Совокупный спрос на валюту со стороны компаний в октябре уменьшился на 28,8% - до 1,0 трлн рублей, опустившись ниже среднего значения за предыдущие 12 месяцев (1,1 трлн рублей).

Физлица в октябре нарастили покупку валюты на 12,7% - до 103 млрд рублей (в сентябре - 91,4 млрд рублей), что выше среднего уровня за последние 12 месяцев (80,7 млрд рублей). В целом с начала года население купило валюту на 771 млрд рублей, за сопоставимый период 2024 и 2025 годов - на 1,062 трлн рублей и 918 млрд рублей.

Рубль в октябре продолжил укрепляться, что сопровождалось увеличением волатильности валютного рынка. Она существенно выросла, но осталась около средних значений за предыдущие 12 месяцев, отмечает ЦБ.