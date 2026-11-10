Рынок акций РФ просел ниже 2445п по индексу МосБиржи

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник снизился вслед за подешевевшей нефтью (январский фьючерс на Brent откатился ниже $91 за баррель) и на фоне отсутствия оптимистичных сигналов после первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию; индекс МосБиржи опустился ниже 2445 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2444,28 пункта (-1,2%), индекс РТС - 932,79 пункта (-0,9%). Из индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "Татнефти" (-3,8%), МКБ (-3,8%), "Совкомфлота" (-3,6%), ПАО "Южуралзолото" (-3,2%), "НЛМК" (-3%), "Роснефти" (-3%), "ММК" (-3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 ноября, составил 82,5486 руб. (-20,5 копейки).

Новость дополняется