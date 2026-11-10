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Объем размещенных в октябре выпусков ЦФА увеличился на 11%, до 533,6 млрд руб.

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Объем размещенных в октябре выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) составил 533,6 млрд рублей, что на 11% больше по сравнению с сентябрем, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

Нетто-прирост рынка ЦФА в октябре составил 33,2 млрд рублей, отмечает регулятор.

Основными эмитентами в октябре остались профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также кредитные организации, не являющиеся системно значимыми.

Основными покупателями ЦФА при первичном размещении, как и ранее, выступили инвесторы - юридические лица. Доля приобретенных юрлицами ЦФА в октябре увеличилась на 6 п.п. за месяц и составила 88% от общего объема, сказано в обзоре.

Вместе с тем в структуре покупателей ЦФА в октябре сократились объемы приобретения физическими лицами - неквалифицированными инвесторами: их доля снизилась в 2,4 раза - с 13 до 5% от объема размещения.

ЦФА в октябре, как и ранее, использовались эмитентами в основном для привлечения краткосрочного финансирования. Так, половина выпусков ЦФА размещена на сверхкороткий срок - до 7 дней (44% от общего объема размещения) и около четверти (24%) - на срок от 8 до 30 дней, что совокупно составляет практически 69% от объема размещения. При этом месяцем ранее доля краткосрочных выпусков (до 30 дней) составляла 90%. Таким образом, срок обращения новых выпусков ЦФА увеличился по сравнению с предыдущим периодом.

Объем вторичных торгов ЦФА в октябре продолжил сокращаться: он составил 1,5 млрд руб., что в три раза меньше по сравнению с предыдущим месяцем (4,98 млрд руб.).

ЦФА - это аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра и подтверждают права инвестора на актив.

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