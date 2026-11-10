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США понизили прогноз по добыче нефти в стране в 2026 г. на символические 10 тыс. б/с

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2026 году на 10 тыс. б/с, до 13,86 млн баррелей в сутки (б/с), сообщается в ежемесячном отчете ведомства.

Прогноз на 2027 год оставлен без изменений - 14,3 млн б/с.

Таким образом, аналитики ведомства ждут роста нефтепроизводства в стране в текущем году на 200 тыс. б/с, в следующем - на 440 тыс. б/с.

Как сообщалось, по итогам 2025 года EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах в 13,66 млн б/с, что является новым рекордом в истории страны.

США нефть
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