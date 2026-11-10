США понизили прогноз падения мирового производства ЖУВ в 2026 г. на 600 тыс. б/с

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мировое производство жидких углеводородов (ЖУВ) в 2026 году снизится на 4,6 млн баррелей в сутки (б/с) и составит 101,69 млн б/с, сообщается в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Месяцем ранее ведомство прогнозировало падение мирового предложения на 5,2 млн б/с. Таким образом, оценка была снижена на 600 тыс. б/с.

Актуальный прогноз EIA предусматривает оценку мирового производства ЖУВ в 2025 году на уровне 106,29 млн б/с (соответствует предыдущей оценке), в 2026-м - 101,69 млн б/с (ранее - 101,09 млн б/с), в 2027-м - 108,4 (предыдущая оценка - 109,55 млн б/с).

Таким образом, в следующем году, по мнению американских аналитиков, рост мирового предложения нефти составит 6,71 млн б/с (оценка октября - 8,46 млн б/с).

EIA полагает, что в октябре экспорт нефти из стран Персидского залива увеличился: в октябре "запертые" из-за конфликта объемы поставок составили 2,5 млн б/с против 4,8 млн б/с в сентябре по сравнению с пиковым значением в 10,9 млн б/с в мае.