Минэнерго США сохранило оценку падения мирового спроса на жидкие углеводороды в 2026 г. вблизи 2 млн б/с

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на жидкие углеводороды (ЖУВ) в мире по итогам 2026 года составит 102,38 млн б/с, что на 2,03 млн б/с меньше, чем годом ранее, говорится ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Месяцем ранее ведомство прогнозировало снижение показателя на 1,97 млн б/с. Таким образом, оценка была ухудшена на символические 60 тыс. б/с.

Актуальный прогноз министерства предполагает спрос в 2025 году на уровне 104,41 млн б/с (предыдущая оценка - 104,4 млн б/с), в 2026-м -102,38 млн б/с (ранее - 102,43 млн б/с), в 2027-м - 104,35 млн б/с (ранее - 104,64 млн б/с).

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что в 2027 году рост потребления составит 1,97 млн б/с. Это на 240 тыс. б/с ниже оценки октября - 2,21 млн б/с.