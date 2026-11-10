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ЦБ РФ перестал публиковать данные об операциях экспортеров с валютой из-за нерелевантности

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Банк России перестал раскрывать данные об операциях крупнейших экспортеров с валютой.

В апреле 2026 года ЦБ перестал публиковать эти данные в обзоре рисков финансовых рынков, оставив их справочно только в статистическом приложении к этому документу. Теперь эта информация отсутствует и в приложении.

Банк России заявил, что постоянно совершенствует методологию расчёта различных показателей, чтобы они были наиболее актуальны и релевантны.

"В настоящее время существенная доля операций экспортеров осуществляется через сторонние организации. Таким образом, данные только об их собственных операциях не отражают полной картины. Наиболее полные данные приведены на графике с нетто-продажами нефинансовых компаний. График приводится в тексте обзора, также публикуются данные в формате эксель", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Замену весной этого года в обзоре рисков финрынков показателя по продажам валюты крупнейшими экспортерами на показатель операций нефинансовых компаний регулятор объяснил повышением "репрезентативности и полноты картины".

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