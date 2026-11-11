Уолл-стрит закрылась в минусе после выхода данных по инфляции

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Основные индексы Уолл-стрит снизились по итогам торгов во вторник на фоне укрепления ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) после выхода отчета министерства труда США об инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Базовая месячная инфляция составила 0,3%, как и месяцем ранее, но также превзошла прогноз рынка 0,2%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер еще до выхода отчета заявил, что Федрезерву стоит повысить ключевую процентную ставку в декабре на 25 базисных пунктов, даже если инфляция в октябре замедлится относительно сентября. Если же базовая инфляция составит 0,3% или больше в помесячном выражении, "стоит рассмотреть подъем ставки на 50 б.п.", сказал он.

"Повышение ключевой ставки ФРС в декабре представляется весьма вероятным, - заявил Рик Ридер из BlackRock. - Вопрос скорее в том, будет ли это увеличение на 25 б.п. или на 50 б.п.".

"ФРС может предпочесть более агрессивный цикл ужесточения ДКП", - отметила Линдси Рознер из Goldman Sachs Asset Management. "Подъем ставки в декабре является нашим основным сценарием, - добавила она. - При устойчивой инфляции мы не можем исключать дальнейших повышений ставки в 2027 году".

"Даже если ФРС примет решение поднять ставку на 25 б.п. на предстоящем заседании, угроза закрепления инфляции на повышенном уровне в краткосрочной перспективе будет усиливать аргументы в пользу увеличения стоимости заимствований также и на январском заседании и, возможно, еще и в марте", - считает Тиффани Уайлдинг из Pacific Investment Management.

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки ФРС в декабре в 100% против 84% неделей ранее, по данным CME FedWatch. Вероятность увеличения стоимости заимствования на 25 б.п. оценивается в 88,5%, на 50 б.п. - в 11,5%.

Лидером падения среди компонентов индекса Dow Jones во вторник стала Nvidia Corp. (-5,5%). За две последних сессии акции чипмейкера подешевели на 9,6% на новостях о расследовании связи главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуана с женщиной, которая могла оказаться китайской шпионкой. Издание The Information сообщило, что этот роман способствовал поставке чипов Nvidia на сумму не менее $7,5 млрд через китайские фирмы.

Среди других представителей "великолепной семерки" Apple Inc. сократила капитализацию на 0,6%, Microsoft Corp. - на 2,2%, Alphabet Inc. - на 0,3%. Рыночная стоимость Amazon.com Inc. выросла на 1,5%, Tesla - на 0,5%. Котировки Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) почти не изменились.

Самые большие потери в составе S&P 500 понесла Skydance Corp. (-7,6%). Медиакомпания, образованная в результате слияния Paramount Skydance Corp. и Warner Bros. Discovery, во вторник представила программу сокращения издержек, а также предупредила, что слабые результаты подразделения по производству фильмов Warner Bros. могут уменьшить ее прибыль в четвертом квартале на сумму до $200 млн.

Стоимость бумаг CoreWeave снизилась на 0,5%. Инвесторы ждали отчетности поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры, которая была опубликована уже после закрытия рынка, рассчитывая, что сильные результаты ключевого игрока ИИ-сектора развеют их опасения относительно перспектив отрасли.

Котировки Lucid Group поднялись на 4,7%, хотя квартальные результаты производителя электромобилей в июле-сентябре оказались хуже прогнозов экспертов.

Сталелитейная Steel Dynamics нарастила капитализацию на 3,8% после заявления об увеличении объема программы buyback на $3 млрд.

Акции Occidental Petroleum подорожали на 2%, благодаря позитивной отчетности. Сланцевый производитель повысил чистую прибыль в третьем квартале в два с половиной раза, выручку - на 21%.

Рыночная стоимость PepsiCo выросла на 1,2%. Ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков планирует сократить около 1 тыс. рабочих мест в Северной Америке в рамках масштабных мер по улучшению показателей бизнеса.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,3% - до 52231,89 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,38% - до 7520,93 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,74% и закрылся на отметке 25065,87 пункта.