Минэнерго США понизило прогноз падения мирового производства ЖУВ в 2026 году на 600 тыс. б/с

Оценка роста в 2027 году ухудшена на 1,8 млн б/с

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мировое производство жидких углеводородов (ЖУВ) в 2026 году снизится на 4,6 млн баррелей в сутки (б/с) и составит 101,69 млн б/с, сообщается в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Месяцем ранее ведомство прогнозировало падение мирового предложения на 5,2 млн б/с. Таким образом, оценка была снижена на 600 тыс. б/с.

Актуальный прогноз EIA предусматривает оценку мирового производства ЖУВ в 2025 году на уровне 106,29 млн б/с (соответствует предыдущей оценке), в 2026-м - 101,69 млн б/с (ранее - 101,09 млн б/с), в 2027-м - 108,4 (предыдущая оценка - 109,55 млн б/с).

Таким образом, в следующем году, по мнению американских аналитиков, рост мирового предложения нефти составит 6,71 млн б/с (оценка октября - 8,46 млн б/с).

EIA полагает, что в октябре экспорт нефти из стран Персидского залива увеличился: в октябре "запертые" из-за конфликта объемы поставок составили 2,5 млн б/с против 4,8 млн б/с в сентябре по сравнению с пиковым значением в 10,9 млн б/с в мае.

Так, по расчетам ведомства, в октябре у Кувейта наблюдалось сокращение добычи на 560 тыс. б/с по сравнению с 930 тыс. б/с в сентябре (относительно февраля, когда добывалось 2,56 млн б/с), ОАЭ уже четыре месяца - с июля - не испытывают ограничений по сравнению с добычей в 3,6 млн б/с в феврале, Ирану пришлось снизить добычу в октябре на 1,08 млн б/с по сравнению с 1,2 млн б/с в сентябре (в феврале страна добывала 3,39 млн б/с нефти), Ирак снизил производство в октябре лишь на 60 тыс. б/с по сравнению с 760 тыс. б/в сентябре (в феврале Ирак добывал 4,4 млн б/с).

Ограничения Катара в октябре выросли до 300 тыс. б/с против 100 тыс. б/с в сентябре, у Бахрейна - октябрьское снижение составило 40 тыс. б/с против 80 тыс. б/с в сентябре (в феврале страна добывала 193 тыс. б/с).

Наибольший рост производства в октябре наблюдается у Саудовской Аравии, которая с июля вынуждена отражать нападения йеменских хуситов как на свои энергообъекты, так и на проходящие по Баб-эль-Мандебскому проливу танкеры. В октябре "запертые объемы" добычи королевства составили лишь 500 тыс. б/с по сравнению с 1,7 млн б/с в сентябре и 3,27 млн б/с в августе. В феврале страна производила 10,5 млн б/с.

На четвертый квартал Минэнерго оценивает "запертые" объемы в 2,52 млн б/с, на I кв. 2027 года - 1,9 млн б/с (предыдущая оценка - 2,68 млн б/с), на второй квартал - 1,3 млн б/с.

В оставшиеся два месяца текущего года "запертая" добыча останется примерно на таком же уровне, а цена нефти Brent продолжит торговаться вокруг $100 за баррель.

EIA полагают, что использование альтернативных путей экспорта с Ближнего Востока, таких как трубопроводные и наземные обходные маршруты, перевалка нефти с судна на судно, а также ввод в эксплуатацию новых трубопроводных мощностей в Объединенных Арабских Эмиратах (ожидается в 2027 году), приведут к постепенному сокращению объемов приостановленной добычи.

По прогнозу, к концу второго квартала 2027 года объемы добычи на Ближнем Востоке (за исключением Ирана) в основном вернутся к средним показателям, наблюдавшимся до начала конфликта.

"Согласно нашему прогнозу, в последние два месяца 2026 года запасы сырой нефти в США останутся ниже среднего пятилетнего уровня. Мы прогнозируем, что в 2027 году запасы сырой нефти в США вырастут - с 416 млн баррелей в конце января до 444 млн баррелей в конце декабря - на фоне увеличения чистого импорта. Мы ожидаем, что спред между ценами на Brent и WTI будет сужаться по мере роста нефтедобычи на Ближнем Востоке в следующем году. Это приведет к увеличению предложения сырой нефти за пределами Атлантического бассейна и снижению спроса на американскую нефть на более отдаленных рынках, например, в Азии.