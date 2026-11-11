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Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" рубль немного дорожает к юаню в ожидании новостей на тему переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби в среду начнутся в 12:00 (11:00 по Москве), сообщил "Интерфаксу" источник в российской переговорной группе. Переговоры Россия-США-Украина в столице ОАЭ начались накануне во вторник.

За первую минуту торгов юань подешевел на 1,15 копейки до 12,4105 рубля. При этом юань оказался на 0,26 копейки дороже действующего официального курса.

"...Главным событием, итогов которого ждет весь отечественный рынок, сегодня является трехсторонняя встреча в Абу-Даби. Представители России, Украины и США встретились в ОАЭ, чтобы обсудить способы и условия достижения мира. Позитивные новости будут препятствовать дальнейшему ослаблению рубля, негативные, наоборот, могут его усилить. Во вторник пара CNY/RUB достигла верхней границы восходящего канала 12,4 и удерживается в районе этой отметки. Дальнейшее направление - прорыв верхней границы или же откат - будет зависеть от новостного фона, который сложится в ближайшие дни. На более длительном треке поддержку российской валюте оказывает пауза в снижении ключевой ставки и рост объемов покупки валюты Минфином. Хотя последний является не значительным", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.

Цены на нефть повышаются в среду после снижения до двухмесячных минимумов в ходе предыдущей сессии.

Надежды на деэскалацию конфликта США и Ирана способствовали спаду на рынке накануне, однако трейдеры по-прежнему обеспокоены продолжающимися нападениями на суда в Ормузском проливе, что поддерживает цены.

К 9:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,07% до $92,45 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,71%, до $86,63 за баррель.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, в октябре нападениям в регионе подверглись 37 судов - это максимальный месячный показатель с начала войны на Ближнем Востоке.

Рынок ждет еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован позднее на этой неделе. Оценки Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти на 9 млн баррелей.

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