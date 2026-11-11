Сбербанк в октябре замедлил темпы роста корпоративных кредитов до 0,8%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в октябре замедлил темпы роста корпоративного кредитного портфеля до 0,8% с 1% месяцем ранее, розничного - до 0,6% с 1,9% (без учета сделок секьюритизации), свидетельствует отчетность банка по РСБУ.

"Темпы роста розничного кредитного портфеля замедлились после изменения условий государственной программы семейной ипотеки. При этом в октябре доля выдач ипотеки на рыночных условиях составила более половины от объема новых сделок", - прокомментировал отчетность глава банка Герман Греф, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

В октябре Сбербанк выдал розничных кредитов почти на 500 млрд руб.

Портфель жилищных кредитов увеличился на 0,5% за месяц и на 11,8% с начала года (без учета секьюритизации), до 13,6 трлн рублей. В октябре банк выдал 212 млрд рублей ипотечных кредитов. Впервые за два года доля ипотеки на рыночных условиях составила более 50% в результате пересмотра условий госпрограммы "Семейной ипотеки".

Портфель потребительских кредитов за месяц вырос на 1,3% и на 8,8% с начала года (без учета секьюритизации), до 3,4 трлн рублей. За месяц банк выдал 240 млрд рублей потребительских кредитов. Портфель кредитных карт остается стабильным и составляет 2,5 трлн рублей (+3,7% с начала года). Портфель автокредитов вырос на 2,1% за месяц и на 27,3% с начала года, до 0,9 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 0,8% за месяц и на 8,7% с начала года, до 33,1 трлн рублей. За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,4 трлн рублей. Качество совокупного кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности практически не изменилась за месяц и составила 3% (-1 б.п.).

Средства физических лиц выросли на 0,2% за месяц и на 5,1% с начала года, до 34,8 трлн рублей. Средства юридических лиц увеличились на 2,2% за месяц и 18,5% с начала года и составили 14,5 трлн рублей.