OTP Group допустила полный выход с рынка РФ

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Венгерская OTP Group из-за ограничений в получении дивидендов от российской "дочки" (ОТП банка) пересматривает стратегию в отношении нее, допускает полный выход с рынка РФ, говорится в отчете группы.

"Учитывая стратегический интерес к странам Балтии и ограничения в получении дополнительных дивидендов из России за последний год, OTP Group приступила к пересмотру своей стратегии в отношении российского подразделения, включая возможность полного ухода из России. Ожидается, что пересмотр стратегии завершится к концу текущего года", - отмечается в отчете.

OTP Group была одной из немногих иностранных компаний, которая получала дивиденды от российской "дочки". "На основании индивидуальных разрешений, выданных Банком России, с сентября 2023 года по сентябрь 2025 года были выплачены дивиденды на общую сумму 67,7 млрд рублей", - говорится в отчете.

Акционеры ОТП банка в декабре 2025 года приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам работы за 9 месяцев 2025 года, несмотря на рекомендации совета директоров произвести эти выплаты. Финальные дивиденды за 2025 год акционеры ОТП банка также решили не выплачивать.

ОТП банк в третьем квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 7% до 51,4 млрд венгерских форинтов (около 13,1 млрд рублей) по сравнению с 48,2 млрд форинтов (12,3 млрд рублей) прибыли за аналогичный период 2025 года, говорится в отчете OTP Group.

Чистая прибыль российской "дочки" за 9 месяцев 2026 года выросла на 1% до 157,8 млрд форинтов (40,3 млрд рублей).

Расходы на резервы по кредитам в III квартале 2026 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 5% – почти до 30 млрд форинтов (7,7 млрд рублей).

Рентабельность капитала в III квартале 2026 года сократилась до 36,9% с 41,4% во II квартале 2026 года и 43,6% в III квартале 2025 года.

Чистые процентные доходы в III квартале текущего года выросли на 30% до 97,5 млрд форинтов (24,9 млрд рублей).

Чистая процентная маржа в III квартале 2026 года составила 10,64% против 10,47% во II квартале 2026 года и 9,48% в III квартале 2025 года.

Чистые комиссионные доходы в III квартале 2026 года сократились на 4% до 17,2 млрд форинтов (4,4 млрд рублей).

Активы ОТП банка на 30 сентября 2026 года достигли 3,897 трлн форинтов (996 млрд рублей), увеличившись за 9 месяцев на 17%, за III квартал – на 9%.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов в январе-сентябре 2026 года вырос на 8% до 1,864 трлн форинтов (476 млрд рублей). Этот показатель за III квартал вырос на 3%.

Доля проблемных кредитов (третьей стадии) в III квартале 2026 года осталась на уровне II квартала текущего года - 6,9% (в III квартале 2025 года этот показатель находился на уровне 6,2%).

Средства клиентов за 9 месяцев текущего года выросли на 17% до 3,166 трлн форинтов (809 млрд рублей). За III квартал они увеличились на 9%.

Собственный капитал в январе-сентябре 2026 года вырос на 31% до 578,6 млрд форинтов (148 млрд рублей). Этот показатель в III квартале увеличился на 6%.

ОТП банк по итогам III квартала 2026 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА"