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Экономисты не верят в возвращение инфляции в Великобритании к целевым 2% до 2030 года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Банку Англии не удастся вернуть инфляцию к целевому уровню в 2% до 2030 года, прогнозирует Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR).

Эксперты института ожидают, что в феврале 2027 года инфляция достигнет пика в 4,4% (в июле предполагалось 3,8%). В 2027-2029 годах темпы роста потребительских цен будут превышать целевой уровень в 2% и вернутся к нему лишь в конце 2030 года - на год позже, чем ожидалось ранее.

"В этом году экономика Великобритании продемонстрировала более значительную устойчивость, чем мы предполагали, однако сейчас она сталкивается с двойным ударом: ростом цен на энергоносители и увеличением стоимости заимствований в мире", - заявил директор NIESR Дэвид Эйкман.

В 2026 году экономика королевства вырастет на 1,6%, тогда как ранее институт предполагал подъем на 1,1%. Это обусловлено более существенным увеличением госрасходов и инвестиций бизнеса, в том числе в технологии искусственного интеллекта.

Ожидается, что в 2027 году темпы повышения ВВП замедлятся до 1,1%, а в 2028 году - до 0,9%.

Уровень безработицы будет постепенно расти - с 4,8% в этом году до пикового значения 5,1% в 2031 году. Средний рост заработной платы в ближайшие три года составит 3,9%, прогнозирует NIESR.

Также он предполагает одно увеличение базой ставки Банком Англии в следующем году - в феврале. Для возвращения инфляции к целевому уровню в среднесрочной перспективе ЦБ потребуется повысить стоимость заимствований примерно до 5% годовых (в настоящее время она составляет 4%), по оценке NIESR.

Великобритания NIESR Дэвид Эйкман Банк Англии
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