Поиск

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 году на уровне 180 тысяч б/с

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 180 тысяч б/с и достигнет 105,72 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Оценка соответствует той, что аналитики альянса дали в октября.

Прогнозы ОПЕК спроса в 2025-2027 годах в актуальном отчете не претерпели изменений: в 2025-м - 105,54 млн б/с, в 2026 - 105,72 млн б/с, в 2027-м - 108,28 млн б/с. Таким образом, оценка роста спроса в следующем году сохранена на уровне 2,55 млн б/с.

Аналитики альянса сохранили оценку спроса на нефть в первом квартале 2026 года на уровне 106,3 млн б/с, повысили для второго квартала на 30 тысяч б/с - до 102,61 млн б/с, понизили для третьего на 280 тысяч б/с - до 105,97 млн б/с, повысили для четвертого на 250 тысяч б/с - до 107,98 млн б/с.

ОПЕК ожидает снижение нефтяного спроса в странах ОЭСР в 2026 году на 230 тысяч б/с, до 46,1 млн б/с, а в 2027 году он может вырасти на 540 тысяч б/с, до 46,64 млн б/с. Спрос в странах не-ОЭСР по итогам текущего года может увеличиться на 410 тысяч б/с, до 59,62 млн б/с, а по итогам следующего на 2,01 млн б/с, до 61,63 млн б/с.

По предварительным данным за сентябрь, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР снизились к предыдущему месяцу на 14,6 млн баррелей - до 2,811 млрд баррелей. Это на 57,3 млн баррелей ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, на 4,5 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 156,2 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефти в странах ОЭСР в сентябре выросли к августу на символические 100 тысяч баррелей, до 1,353 млрд баррелей, нефтепродуктов - снизились на 14,7 млн баррелей, до 1,458 млрд баррелей.

ОПЕК ОЭСР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Биржам разрешили запускать торги криптовалютами с 22 ноября

Профицит внешней торговли РФ в январе-сентябре вырос на 21,1%, до $103,5 млрд

Energy Institute отметил рост потребления ископаемого топлива с 2017 года на 8%

 Energy Institute отметил рост потребления ископаемого топлива с 2017 года на 8%

Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6%

 Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6%

Цены на нефть повышаются, Brent торгуется около $92,3 за баррель

Оператор карт "Мир" не планирует IPO в ближайшем будущем

Минэнерго США повысило прогноз средней цены барреля Brent в 2026 г. до $97,4

Рубль во вторник снизился в паре с юанем на фоне подешевевшей нефти

 Рубль во вторник снизился в паре с юанем на фоне подешевевшей нефти

Крупнейшие банки в октябре сократили долю на аукционах ОФЗ до 45,5% с 73,6%

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев составил 5,234 трлн руб., или 2,3% ВВП
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12898 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов