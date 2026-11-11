ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 году на уровне 180 тысяч б/с

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 180 тысяч б/с и достигнет 105,72 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Оценка соответствует той, что аналитики альянса дали в октября.

Прогнозы ОПЕК спроса в 2025-2027 годах в актуальном отчете не претерпели изменений: в 2025-м - 105,54 млн б/с, в 2026 - 105,72 млн б/с, в 2027-м - 108,28 млн б/с. Таким образом, оценка роста спроса в следующем году сохранена на уровне 2,55 млн б/с.

Аналитики альянса сохранили оценку спроса на нефть в первом квартале 2026 года на уровне 106,3 млн б/с, повысили для второго квартала на 30 тысяч б/с - до 102,61 млн б/с, понизили для третьего на 280 тысяч б/с - до 105,97 млн б/с, повысили для четвертого на 250 тысяч б/с - до 107,98 млн б/с.

ОПЕК ожидает снижение нефтяного спроса в странах ОЭСР в 2026 году на 230 тысяч б/с, до 46,1 млн б/с, а в 2027 году он может вырасти на 540 тысяч б/с, до 46,64 млн б/с. Спрос в странах не-ОЭСР по итогам текущего года может увеличиться на 410 тысяч б/с, до 59,62 млн б/с, а по итогам следующего на 2,01 млн б/с, до 61,63 млн б/с.

По предварительным данным за сентябрь, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР снизились к предыдущему месяцу на 14,6 млн баррелей - до 2,811 млрд баррелей. Это на 57,3 млн баррелей ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, на 4,5 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 156,2 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефти в странах ОЭСР в сентябре выросли к августу на символические 100 тысяч баррелей, до 1,353 млрд баррелей, нефтепродуктов - снизились на 14,7 млн баррелей, до 1,458 млрд баррелей.