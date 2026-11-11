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ОПЕК сохранила оценки роста поставок ЖУВ из стран не-ОПЕК+ в 2026 г. и 2027 г.

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) странами, не входящими в ОПЕК+, в 2026 году вырастет на 640 тыс. баррелей в сутки (б/с) к 2025 году - до 54,84 млн б/с, прогнозирует ОПЕК.

Оценка соответствует той, что была дана аналитиками в предыдущем отчете. Основными драйверами роста производства ЖУВ, по их мнению, станут Бразилия, США, Канада и Аргентина.

В 2027 году прогнозируется увеличение добычи жидких углеводородов со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, на 620 тыс. б/с - до 55,45 млн б/с, что соответствует оценке прошлого месяца. Основными драйверами роста предложения в следующем году станут Катар, Бразилия, Канада и Аргентина.

Прогноз роста добычи ЖУВ в Соединенных Штатах в 2026 году сохранен на уровне 500 тыс. б/с. Таким образом, в ОПЕК по-прежнему ожидают, что нефтепроизводство в США в 2026 году увеличится до 22,72 млн б/с. Прогноз роста добычи в стране на следующий год не изменился и составляет 30 тыс. б/с, что предусматривает увеличение добычи в Соединенных Штатах в 2027 году до 22,75 млн б/с.

ОПЕК
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