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ОПЕК+ в октябре увеличила добычу нефти к сентябрю на 1,9 млн б/с

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Добыча нефти странами ОПЕК+ в октябре выросла на 1,94 млн баррелей в сутки к сентябрю - до 32,8 млн б/с, но была все еще ниже плана на 3,39 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

Саудовская Аравия смогла нарастить добычу сразу на 1,18 млн б/с - до 9,2 млн б/с, но пока находится ниже разрешенной квоты на 1,28 млн б/с. Ирак увеличил показатель почти на 0,5 млн б/с - до 4,49 млн б/с, превысив разрешенный уровень на 60 тысяч б/с. Кувейт увеличил нефтедобычу на 232 тысячи б/с - до почти 2 млн б/с, пока отставая от квоты на 678 тысяч б/с.

Россия смогла нарастить добычу нефти в октябре на 41 тысячу б/с - до 8,668 млн б/с, это ниже квоты на 1,28 млн б/с.

ОПЕК продолжает предоставлять данные по добыче ОАЭ, которые с мая не являются участниками альянса: страна в октябре увеличила добычу нефти на 91 тысячу б/с - до 4008 тысяч б/с.

Добыча в Иране упала на 44 тысячи б/с - до 1,914 млн б/с.

Ирак Иран Кувейт ОАЭ ОПЕК Саудовская Аравия
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