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Росстат перенес время публикации данных о недельной инфляции в эту среду

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Росстат перенес время публикации данных о недельной инфляции в РФ в эту среду с традиционных 19 часов на 21 час, сообщила статистическая служба.

"Информируем о переносе времени публикации данных "Об оценке индекса потребительских цен с 3 по 9 ноября 2026 года" и "О потребительских ценах на нефтепродукты с 3 по 9 ноября 2026 года": публикация состоится в 21:00 (ранее планировалось на 19:00)", - проинформировали в Росстате.

Росстат на прошлой неделе предупреждал, что после кибератаки на сайт, которая была с 29 октября по 1 ноября (в результате которой сайт не работал несколько дней и заработал только 5 ноября, в четверг), могут быть переносы публикаций отдельных статистических данных.

В пятницу уже был перенос публикации - Росстат изначально планировал опубликовать данные по недельной динамике цен с 27 октября по 2 ноября в 19 часов, но затем несколько раз переносил время публикации, которая в итоге вышла в 8 утра субботы.

Росстат
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