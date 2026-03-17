Сбер подтвердил планы направить на дивиденды за 2025 г. 50% чистой прибыли по МСФО

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2025 год 50% чистой прибыли по МСФО, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы прошлый год закончили неплохо. Раскрыли результаты по международным стандартам, финансовую отчётность, по которой мы будем считать наши результаты и выплачивать дивиденды. Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли - 1 трлн 706 млрд. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды - 853 млрд. Это тоже рекорд за всё время", - сообщил Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам удалось все основные параметры удержать в рамках запланированных. У нас есть трёхлетняя стратегия, утверждённая советом директоров, и мы закончили второй год этой стратегии, и в общем всех параметров, которые были поставлены перед нами в качестве целей, мы достигли", - отметил глава Сбербанка.

По итогам 2024 года Сбербанк выплатил дивиденды в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на эти цели направлено 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ со СПОД и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

